Mulino reafirma construcción de nuevo edificio Oncológico en la Ciudad de la Salud

Este jueves, 4 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino reafirmó el anuncio de la construcción del nuevo edificio del Instituto Oncológico Nacional (ION) en la Ciudad de la Salud.

“Deseo anunciar un nuevo edificio para el Instituto Oncológico Nacional, que nace de un trabajo en conjunto entre la Caja de Seguro Social, el ION y el Ministerio de Salud, que se suma al ya inaugurado Hospital de Cancerología y a las unidades que construimos en el interior del país”, manifestó el mandatario.

Mulino agregó, “que de esta manera se agregan nueve niveles de atención, sala de quimioterapia, 90 sillones, 8 camas, para tratamientos prolongados, y un laboratorio clínico y molecular para hematología en la Ciudad de la Salud, donde existe un hotel para que pacientes y sus familias puedan quedarse durante los periodos de tratamiento”.

“No existe un paciente oncológico del Seguro o del Minsa, existe un panameño que necesita tratamiento contra el cáncer, por eso estamos ampliando la atención para todos”, resaltó el Presidente.