Mulino recibe ovación de venezolanos a su salida del hotel sede del Nobel de la Paz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue ovacionado este martes, 9 de diciembre, al salir del hotel sede de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, donde la líder opositora venezolana María Corina Machado recibirá el galardón. Decenas de periodistas y ciudadanos venezolanos se congregaron frente al Gran Hotel Oslo y manifestaron su agradecimiento por el respaldo que Mulino ha expresado a la causa encabezada por Machado para restablecer la democracia en Venezuela. Entre aplausos, se escucharon gritos de 'Gracias Presidente' y 'Gracias Panamá'. El mandatario panameño se detuvo brevemente para saludar a los presentes y responder a las muestras de apoyo. Destacó que, a su juicio, este es un momento decisivo para el pueblo venezolano. 'Sin duda es el momento para que los venezolanos recuperen su libertad', afirmó. Mulino calificó el reconocimiento a Machado como un símbolo de cambio. 'Yo espero que toda esta resonancia por el premio repercuta en lo interno y comprendan de que aquí no hay vuelta para atrás', señaló.