Mulino se reunirá con Trump y 12 presidentes latinoamericanos

El presidente de Panamá José Raúl Mulino viajará este viernes a Miami para participar en la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que reunirá a doce mandatarios de América Latina.

Mulino indicó que la dinámica del encuentro dependerá de la interacción entre los mandatarios y de los temas que se planteen durante la conversación. “No hay un formato muy definido, el dominio de los temas depende de cada presidente. No hay una plenaria como pasa en las cumbres”, explicó.

De acuerdo con el presidente panameño, la agenda girará en torno a asuntos del contexto internacional y regional. “Creen que el momento es preciso para hablar del entorno mundial y del entorno regional, en términos que son de nuestra preocupación, como la democracia, mantenimiento de la democracia en nuestros países, toda la lucha contra la droga, lavado de dinero, todas esas cosas que nos afectan, y la seguridad continental”.

Mulino manifestó que espera que cada país pueda exponer sus posiciones en función de sus prioridades y de las inquietudes del mandatario estadounidense.