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Mulino valida el Festival del Toro Guapo de Antón con nueva ley

La normativa asegura fondos estatales, establece un patronato y define el 15 de octubre como día de fiesta folclórica

Mulino valida el Festival del Toro Guapo de Antón con nueva ley
Ministerio de Cultura | Personas en el festival del Toro Guapo en el distrito de Antón.
Redacción
08 de abril de 2026

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sancionó la Ley 516 del 7 de abril de 2026, mediante la cual se crea el Patronato del Festival del Toro Guapo de Antón. Esta nueva entidad será la responsable de organizar, asegurar la celebración anual y administrar exclusivamente los recursos estatales destinados a la conservación y promoción de esta tradición.

El patronato estará integrado por representantes del MiCultura, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el Municipio y el Consejo Municipal de Antón, la Junta Comunal de Antón cabecera, asociaciones cívicas regionales y un especialista en folclore designado por Cultura.

Además de los fondos establecidos por leyes anteriores, la ATP y el Municipio de Antón deberán asignar partidas anuales para su ejecución.

La ley también modifica la normativa previa para declarar el 15 de octubre de cada año como Día Cívico
El festival se celebrará durante la segunda y tercera semana de octubre en el distrito de Antón, provincia de Coclé
Nueva ley creará la Orden Nacional Belisario Porras Barahona

ml | El Consejo de Gabinete también aprobó ayer la presentación ante la Asamblea Nacional de Diputados del proyecto de ley N.° 15-25, que crea la “Orden Nacional Belisario Porras Barahona” y establece las normas para su otorgamiento. Esta iniciativa deroga el Decreto de Gabinete No.132 de 29 de mayo de 1970, que ostenta este reconocimiento, que lleva el nombre del tres veces presidente de la República. El objetivo principal es regular y actualizar la norma jurídica respecto a la creación y otorgamiento de esta condecoración para nacionales, en la cual se exalta la figura de Belisario Porras Barahona, ciudadano ejemplar.

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