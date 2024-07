Mulino y Petro exploran la interconexión eléctrica y hablan de la migración ilegal

El presidente electo de Panamá José Raúl Mulino, quien asumirá hoy el cargo, sostuvo una reunión bilateral con el mandatario de Colombia Gustavo Petro, donde exploraron la posibilidad de retomar el proyecto de interconexión eléctrica y la crisis migratoria que impacta en ambos países.

Ambos presidentes abordaron el tema de la migración ilegal, principalmente generada por la salida de venezolanos y ahora ecuatorianos, destacaron de Cancillería.

Petro aseguró que, si se frena la migración venezolana, el problema sería mínimo.

De acuerdo con la Cancillería, Mulino le manifestó a Petro que siempre ha tenido una cercana relación con Colombia, por lo que su gobierno siempre estará abierto a estrechar la integración entre ambos países. “Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda solventar”, destacó Mulino.

Por su parte, Petro mostró su interés por reactivar el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, señalando que del lado colombiano se ha podido superar alguno de los obstáculos que paralizaron el proyecto en su momento, entre ellos el paso por las comunidades originarias.

Ante ello, Mulino y Petro acordaron programar una reunión bilateral con los pueblos indígenas de los dos países para ver el tema de la interconexión eléctrica, y un encuentro con Estados Unidos para revisar el tema de la migración ilegal.