Mulino y primera dama visitan el Templo de la Literatura en Vietnam

El presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, iniciaron su gira por Vietnam con una visita al Templo de la Literatura, uno de los sitios históricos más emblemáticos de Hanói.

La pareja presidencial fue recibida con honores por autoridades vietnamitas, entre ellas el subdirector de Cultura, Deporte y Turismo, Pham Xuan Toi, y el director del templo, Le Xuan Kieu.

Durante el recorrido, Mulino y la primera dama fueron invitados a sonar el Gran Tambor Sagrado, uno de los elementos tradicionales más representativos del complejo.

Al finalizar la visita, ambos firmaron el libro de personalidades distinguidas. El Templo de la Literatura fue construido en 1070 y albergó la primera universidad de Vietnam.