Circular con la placa en el tablero delantero o usar luces de escolta sin ser autoridad costará entre B/. 25 y 75, además de la remoción del vehículo en grúa, a partir de hoy, 26 de noviembre, cuando la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía de Tránsito inicien un operativo nacional indefinido.

Las autoridades advirtieron que no habrá tolerancia para quienes aleguen estar esperando la entrega de su lata en el municipio. Para evitar la multa y remolque, el conductor debe portar un permiso temporal de circulación colocado de forma visible en la parte posterior del vehículo.

Otro de los focos principales de las sanciones apunta a los vehículos particulares o escoltas privados que utilizan luces rotativas o de destello.

Según la normativa vial, estas señales luminosas son de uso exclusivo para estamentos oficiales y de emergencia: rojas para Presidencia, Policía Nacional, Cruz Roja y ambulancias; azules para Sinaproc, Bomberos e instituciones autorizadas por la ATTT; y rojas con azul solo para vehículos al servicio de la Policía y la ATTT. Las entidades reiteraron que el objetivo es “sancionar a conductores que incurran en transitar sin placa o con placa no visible”.