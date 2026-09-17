$!Municipio de Colón aprobó cobro de $5 a pasajeros de cruceros

El Consejo Municipal del distrito de Colón aprobó el pasado 15 de septiembre un acuerdo que establece el cobro de un impuesto de B/5.00 dólares por cada turista que desembarque en los puertos de cruceros de la provincia, una medida que ahora deberá pasar por el proceso de reglamentación y sanción antes de entrar en vigor.

La propuesta ha generado reacciones de los representantes del sector privado, tal es el caso de la presidenta de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón, Lissy Jované, quién señaló que “antes de implementar una medida de este tipo se deben realizar las métricas y análisis correspondientes para determinar sus posibles efectos sobre la actividad de cruceros”.

Jované resaltó que: “Hay que tener claro que las marcas de cruceros no tienen contratos, ellos llegan al mejor puerto que les ofrece ofertas. Si realmente esto pasa, se corre el riesgo de que se vayan del todo”.

Sin embargo, el alcalde del distrito de Colón, Diógenes Galván, explicó que “el impuesto todavía debe ser reglamentado, pero tiene que subir al despacho para sancionarlo. Quiero tener unas conversaciones con todos los actores que tienen que ver con el tema del turismo para poder tomar una decisión consciente”.

Por su parte, el presidente del Consejo Municipal, Carlos Lima, sostuvo que parte de los recursos que se obtengan mediante este impuesto estarían destinados a atender situaciones de emergencia y necesidades que plantean con frecuencia los moradores.

Lima explicó que los fondos provenientes del proceso de descentralización tienen limitaciones en cuanto a los rubros en los que pueden ser utilizados, lo que dificulta responder a determinadas situaciones imprevistas que surgen en las comunidades.

El representante del corregimiento de Nueva Providencia, William Sánchez, manifestó que los recursos generados por la actividad turística también deben traducirse en mejoras para las comunidades que reciben o buscan recibir visitantes”.

Enfatizó que “los corregimientos necesitan dinero del turismo. Lo que se recaude se tiene que dividir para poder darle usos a los fondos”.