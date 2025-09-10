Natariegos se unen para recaudar fondos

La comunidad de Nata de los Caballeros, en la provincia de Coclé, se ha unido para recabar los fondos necesarios para pintar la Basílica Menor de Santiago Apóstol, que fue restaurada por última vez hace tres años, para la celebración de los 500 años de fundación.

Juan de Dios Alfaro, presidente de la Asociación de Natariegos residentes en la Capital, explicó que la iniciativa surgió a lo interno de la iglesia. “Los miembros de la parroquia propusieron la iniciativa de pintar la fachada del templo y las áreas que estén deterioradas (torre, el chapitel del campanario y los laterales), y nosotros estamos apoyando, organizando actividades para llegar a un monto estimado de 16 mil dólares, pues consideramos que es una buena iniciativa para que se mejore la apariencia y se le dé el adecuado mantenimiento a este importante monumento histórico”.

El grupo organizador, integrado por las autoridades parroquiales y diversos grupos sociales, ha establecido una serie de actividades que inician este domingo 14 de septiembre a las 8:00 a.m., con una caminata colectiva que recorrerá las avenidas y calles del distrito en busca del aporte de los residentes.

Se espera que los fondos sean recaudados a tiempo para restaurar la iglesia antes del 31 de diciembre, pero dependerán de las donaciones. “Queremos utilizar pinturas y otros químicos que puedan combatir el deterioro por hongos, porque debemos utilizar productos para exterior, adecuados para que estén expuestos al sol y a la lluvia”, detalló el activista.