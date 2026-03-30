Naturgy incorpora poda mecanizada para reforzar el control de vegetación cerca de los tendidos eléctricos

Naturgy integró dos equipos de poda mecanizada a sus labores de mantenimiento del arbolado cercano a la red eléctrica en Panamá, con el objetivo de fortalecer el control preventivo de la vegetación.

Estas unidades permiten intervenir árboles de gran altura y operar en sectores donde el acceso para las cuadrillas resulta más limitado, lo que facilita ampliar las intervenciones alrededor del tendido eléctrico.

La empresa prevé que la mecanización permitirá mejorar los tiempos de ejecución de los trabajos y ampliar la cobertura de poda preventiva en distintos sectores de la red.