Nelly Edith González presidirá el TAFP durante los próximos dos años

La magistrada Nelly Edith González Hernández fue designada presidenta del Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) para el período 2026-2028, mediante la Sala de Acuerdos No. 006-2026.

González inició su trayectoria en la administración pública en 1998 y cuenta con más de 25 años de experiencia en el ámbito jurídico y administrativo del Estado. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos como asesora legal en la Dirección Nacional de Asesoría Legal y Técnica de Comisiones, secretaria técnica de Relaciones Internacionales, asesora legal de Presidencia, jefa de la Sección de Contrataciones Públicas y directora nacional de Asesoría Legal en Asuntos Administrativos de la Asamblea Nacional.

Desde 2024 se desempeña como magistrada vicepresidenta del Tribunal Administrativo de la Función Pública.

La funcionaria es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, posee una maestría en Derecho Privado y estudios en Negociación de Tratados y Comercio Internacional. Además, ha complementado su formación con diplomados en Derecho Administrativo y actualmente cursa una maestría en Docencia Superior.

Al asumir la presidencia del TAFP, González Hernández tendrá la responsabilidad de continuar fortaleciendo la labor de la entidad encargada de garantizar la tutela efectiva de las normas laborales en el sector público y el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que regulan esta materia.