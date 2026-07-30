“No es Hollywood”: Rusia desanima a panameños de participar en la guerra con Ucrania

Rusia instó a los panameños a sopesar las consecuencias de participar en la guerra contra Ucrania, tras reportes sobre el reclutamiento de ciudadanos del país centroamericano en el conflicto.

El gobierno panameño reconoce que más de una veintena de connacionales han participado en la guerra, tanto en las filas de Ucrania como de Rusia, y que al menos uno ha muerto y varios están desaparecidos.

Según la cancillería de Panamá, algunas de esas personas “sabían exactamente” que eran reclutadas para la contienda, mientras otras habrían sido engañadas con falsas promesas de empleo.

“Lo que les podría esperar no sería una ‘superproducción de Hollywood’ ni mucho menos un ‘safari en el desierto iraquí’”, señaló el embajador de Rusia en Panamá, Konstantin Gavrilov, en una carta difundida este jueves en las redes sociales de la sede diplomática.

“Se trata de una de las conflagraciones más violentas del siglo XXI, cuya cruda realidad involucra el uso de múltiples armamentos avanzados” que conllevan “inevitablemente un elevado número de víctimas”, agrega el texto.

Gavrilov recordó que en su país es legal que un extranjero se enrole voluntariamente a las Fuerzas Armadas, pero negó que la embajada rusa actúe como intermediario para reclutar.

“Rusia no apoya ni requiere los métodos tramposos de alistamiento de voluntarios”, sostuvo.

La cancillería panameña dijo recientemente que había solicitado de manera reiterada información a los gobiernos de Rusia y Ucrania en Panamá sobre la situación de sus ciudadanos.

Por su parte, la Procuraduría panameña abrió investigaciones a partir de denuncias de familiares sobre reclutamiento engañoso.