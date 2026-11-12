Nombran al cuarto director del Sistema Penitenciario en la era Mulino

Fabián Camargo fue designado como nuevo director general del Sistema Penitenciario, tras la renuncia de Chanan Singh, quien estuvo cuatro meses en el cargo.

Aunque el Ministerio de Gobierno atribuyó su salida a motivos personales, Singh aclaró que su dimisión obedeció a un obstáculo legal: la vulneración de la Ley 55. Singh afirmo que su labor era inviable mientras la Policía Nacional permaneciera dentro de los centros penales.

“La Policía Nacional tiene que asumir el trabajo de los perímetros externos, no internos, y ellos están dentro de los pabellones, específicamente en el sector C, donde tenemos 260 privados de libertad que no han sido clasificados”, afirmó. A su llegada al Ministerio de Gobierno para entregar su carta de renuncia, denunció que ni siquiera él había podido ingresar a dicho pabellón. Sostuvo, además, que no acusaba a la institución policial de corrupción, sino que exigía el cumplimiento de la ley.

Para fundamentar su salida, Singh señaló que su continuidad carecía de sentido ante la negativa de cumplir con su condición: “Yo ya no hago nada aquí y por eso estoy poniendo mi cargo a disposición del señor Presidente y de nuestra señora ministra”. Asimismo, aseguró que no asumió el puesto por necesidad laboral, sino por convicción: “Yo vine a trabajar y a poner orden. Eso es todo. No vine a entrar en ningún tipo de corrupción”, aclaró.

Singh recordó que fue designado por el presidente José Raúl Mulino para solucionar los problemas del sistema penitenciario, que alberga a casi 26,000 personas privadas de libertad.