Nueva rectoría de la UP anuncia cambios académicos y mejoras

El nuevo rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno, anunció la creación de una carrera de Inteligencia Artificial, mejoras en las cafeterías y un plan de renovación de las instalaciones universitarias como parte de las acciones que se implementarán durante los próximos cinco años.

Entre las primeras medidas figura un plan para los primeros 100 días, que contempla una limpieza profunda de las instalaciones, adecuaciones de algunos edificios, mejoras en baños y el mejoramiento de las cafeterías, de acuerdo con el presupuesto disponible.

“Estamos convencidos de que el cambio también se demuestra en los detalles cotidianos que ve y siente todos los días nuestra comunidad universitaria”, manifestó Moreno.

El nuevo rector también planteó fortalecer la vinculación con las empresas y el Estado, otorgar mayor autonomía a los centros regionales, impulsar los laboratorios de sostenibilidad y la investigación, así como trabajar en temas de acreditaciones, microcredenciales, relaciones internacionales y calidad académica.

El plan de acción está estructurado en ocho ejes estratégicos, 34 subejes y 190 líneas de acción concretas. Según explicó Moreno, estas propuestas fueron construidas a partir de consultas con profesores, estudiantes y administrativos de las distintas facultades, centros regionales y extensiones universitarias.