Nueva ruta aérea fortalece conexión con Colombia

La Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá informó sobre la puesta en marcha de la nueva ruta internacional Montería-Panamá, operada por la aerolínea estatal colombiana SATENA, con tres vuelos semanales.

La nueva conexión busca ampliar las opciones de transporte aéreo entre Panamá y Córdoba, Colombia, y generar oportunidades para el turismo, el comercio y el intercambio económico entre ambos países.

El lanzamiento se realizó en el Aeropuerto Internacional Los Garzones, con la participación de autoridades de Panamá, Colombia y representantes de SATENA.