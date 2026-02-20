Nueva sede de Udelas en Chichica, la Comarca Ngäbe-Buglé

La Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) anunció la inauguración de su primera sede propia en Chichica, ubicada en la Comarca Ngäbe-Buglé, con el objetivo de fortalecer su presencia en la región y ampliar las oportunidades de formación profesional para comunidades de difícil acceso.

La nueva infraestructura, según comunicado de UDELAS, busca consolidar un modelo de excelencia profesional con sentido social, orientado a la formación de líderes comprometidos con el desarrollo de sus comunidades y con la transformación social del territorio.

El anuncio se realizó en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO. Durante el acto, la rectora Nicolasa Terreros Barrios destacó que la lengua materna no solo constituye un medio de comunicación, sino también un derecho cultural y un elemento esencial de identidad para los pueblos originarios.

Detallaron que desde 2005, la universidad impulsa el Programa de Becas Indígenas, iniciativa que cubre el 100 % de los estudios superiores de estudiantes provenientes de comunidades originarias, garantizando así su acceso real a la educación universitaria.

Asimismo, la institución desarrolla programas de educación intercultural bilingüe en lengua ngäbere y guna, formando especialistas capacitados para atender las necesidades educativas y sociales de sus propios contextos.

El evento contó con la participación de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, además de autoridades universitarias, docentes, investigadores y estudiantes, quienes reafirmaron el compromiso institucional con la formación profesional inclusiva y el desarrollo social sostenible en la región