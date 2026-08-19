Nacionales

Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance

Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance
AVISO PAG COMPLETA BOCAS DEL TORO
Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance
AVISO PAG COMPLETA BOCAS DEL TORO
19 de agosto de 2026

Naturgy avanza con la nueva Subestación eléctrica blindada de Changuinola, en Bocas del Toro. La obra contempla una inversión de $11.88 millones, para beneficiar a hogares, hospitales, centros educativos, comercios y comunidades de la región.

La subestación contará con equipos de transformación de energía, celdas de distribución y protección, además de sistemas de control, medición y comunicaciones, permitiendo fortalecer la red eléctrica, transformar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en el occidente del país y acompañar el crecimiento de Changuinola y la provincia de Bocas del Toro.

  • $!Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance
  • $!Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance
  • $!Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance
  • $!Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR