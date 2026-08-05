$!Nueva subestación eléctrica en Changuinola alcanza un 55 % de avance

Naturgy avanza con la nueva Subestación eléctrica blindada de Changuinola, en Bocas del Toro. La obra contempla una inversión de $11.88 millones, para beneficiar a hogares, hospitales, centros educativos, comercios y comunidades de la región.

La subestación contará con equipos de transformación de energía, celdas de distribución y protección, además de sistemas de control, medición y comunicaciones, permitiendo fortalecer la red eléctrica, transformar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico en el occidente del país y acompañar el crecimiento de Changuinola y la provincia de Bocas del Toro.