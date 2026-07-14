Nuevo director Chanan Singh visita a privados de libertad y reparte kits de aseo

El director general del Sistema Penitenciario Chanan Singh entregó 5 mil kits de aseo a los privados de libertad del Centro Penitenciario La Joya.

Conforme al reporte oficial, los kits cuentan con papel higiénico, jabón de baño, pasta y cepillo de dientes, desodorante, toalla, chancletas, suéter y agua embotellada.

‎Además, Singh hizo un recorrido por el centro penitenciario donde adoptó nuevas medidas en pro de la seguridad y los derechos humanos de los internos, como prohibir el uso de tanques para repartir los alimentos a los privados de libertad.

Asimismo, se ordenó de forma inmediata la utilización de envases individuales plásticos como lo establece el contrato.

‎”Soy su amigo, no he venido aquí para que ustedes tengan más sufrimiento de los que tienen. Estoy tratando de ver cómo les puedo ir resolviendo las cosas que es nuestro deber, pero a la vez ustedes tienen que jugar su papel”, agregó Singh.

‎Chanan exhortó a los privados de libertad a hacer del sistema un modelo y a no reincidir y caer nuevamente en ese lugar.

‎La Clínica Virgen de La Merced y el nuevo Centro Femenino de Rehabilitación La Esmeralda, este último ubicado en el corregimiento de Las Garzas, también formaron parte del recorrido.

‎En este sentido, Singh dijo: “nos hemos empapado de las necesidades que tiene el sistema. Definitivamente, no podemos resolver todo inmediatamente, pero estamos desde el día uno no hablando, sino resolviendo”.