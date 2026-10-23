Nuevo modelo de recolección iniciará operaciones el 26 de octubre en 11 corregimientos del distrito capital

El ministro de Salud y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Fernando Boyd Galindo, entregó las órdenes de proceder al Consorcio Aseo Total y al Consorcio Istmo Green, entidades que brindarán el servicio de recolección de desechos, transporte y disposición final de desechos sólidos urbanos en el distrito capital, según un comunicado oficial. Dichas empresas iniciarán las labores en la zona 2 y la zona 3 el próximo lunes 26 de octubre.

El nuevo modelo beneficiará a once corregimientos del distrito de Panamá mediante 82 camiones compactadores equipados con GPS en tiempo real, lo que permitirá supervisar la flota desde el Centro de Monitoreo, operado por profesionales especializados, según explicó el propio Boyd Galindo. Además, cada camión contará con un código QR de acceso libre para que los usuarios consulten las rutas, horarios y frecuencia de recolección en su sector, una herramienta digital que empodera al ciudadano y le facilita una mejor disposición de sus desperdicios. El titular de Salud reiteró que mantener los espacios limpios es una responsabilidad compartida que contribuye a prevenir enfermedades y construir entornos saludables.

Por su parte, Istmo Green asumirá la gestión de la zona 2, que abarca los corregimientos de San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Don Bosco, Pueblo Nuevo y Betania, mientras que Aseo Total estará a cargo de Chilibre, Alcalde Díaz, Caimitillo, Las Cumbres y Ernesto Córdoba Campos, correspondientes a la zona 3.