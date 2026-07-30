Nuevo puente peatonal mejora la conectividad de comunidades en Herrera

Más de 300 habitantes de Las Playitas y Quebrada El Cántaro, en el distrito de Las Minas, provincia de Herrera, cuentan con un nuevo puente peatonal que mejora la movilidad y seguridad de estas comunidades.

La obra fue informada por el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES) y se realizó mediante la colaboración entre el Gobierno Nacional, la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Ministerio de Seguridad Pública.

Durante años, los residentes utilizaron pasos improvisados construidos con materiales artesanales para cruzar el afluente que conecta ambas comunidades, exponiéndose a riesgos. Con esta nueva infraestructura, familias, estudiantes, adultos mayores y productores disponen de un acceso más seguro.

CONADES destacó que el proyecto refleja la importancia de la cooperación institucional para llevar soluciones a comunidades apartadas del país.