Ocho armas de fuego decomisadas en requisa en el centro penitenciario de Colón

La “Operación Cerrojo” se trasladó al Centro Penitenciario Nueva Esperanza con la participación de 1500 miembros de la Policía Nacional y del Servicio Nacional Aeronaval, quienes intervinieron los pabellones 02, 03, Pública B y Pabellón 9-Chutra, los cuales albergan a una población de 1210 privados de libertad, informó el Ministerio de Seguridad.

Como resultado de las requisas, se decomisaron ocho armas de fuego, 50 municiones, 39 envoltorios de presuntas sustancias ilícitas y B/. 177.95 en efectivo. Asimismo, se retiraron de circulación 124 teléfonos celulares, 253 televisores y otros 1628 artículos prohibidos de diversa índole.