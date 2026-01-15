Ofertas de China en Panamá representan un riesgo, Lazarus

Las ofertas de cooperación y financiamiento provenientes de China hacia Panamá podrían representar riesgos para la soberanía nacional, por lo que el país debe manejarlas con cautela en medio de la competencia geopolítica global, así lo advirtió el consultor y experto en relaciones internacionales Leland Lazarus, al analizar la influencia china en el país.

Lazarus reconoció que “Panamá es una nación soberana con pleno derecho a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con cualquier país; sin embargo, hay que estar alerta con algunas propuestas chinas, podrían operar como un caballo de Troya, al generar compromisos a largo plazo”.

El analista explicó que “el país ha mantenido históricamente una relación equilibrada tanto con China como con Estados Unidos, teniendo en cuenta la relevancia de Panamá dentro del escenario geopolítico internacional debido a su ubicación estratégica”. No obstante, señaló “que la relación económica con ambas potencias no es equitativa, por lo que es necesario manejar con prudencia esta dinámica”.

En ese contexto, Lazarus manifestó que “Panamá debe diversificar sus socios económicos, fortaleciendo vínculos con la Unión Europea, Mercosur y otros países asiáticos, con el fin de reducir la dependencia de las dos grandes potencias”. Asimismo, subrayó que” es importante fortalecer el periodismo investigativo, como herramienta clave para exigir transparencia y rendición de cuentas en proyectos financiados por capital chino”.

Finalmente, Lazarus indicó que “Panamá debería ampliar sus opciones de cooperación económica, incluyendo a Taiwán, ya que lo describo como una economía sólida y dinámica, con potencial para aportar de manera significativa en sectores estratégicos como la industria de los semiconductores y acotó que China representa un riesgo para la soberanía, sino se toman mecanismos”.