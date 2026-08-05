Onda tropical N.° 31 provocará lluvias y tormentas en gran parte del país, advierte el IMHPA

La interacción de la onda tropical N.° 31 con la Zona de Convergencia Intertropical incrementará la inestabilidad atmosférica sobre Panamá este miércoles 5 de agosto, favoreciendo lluvias y tormentas en varias regiones del país, informó el meteorólogo del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Abdiel Vásquez.

Según Vásquez, el sistema se encuentra ubicado sobre la frontera entre Panamá y Costa Rica y mantendrá condiciones propicias para el desarrollo de precipitaciones a lo largo de la jornada.

Durante la mañana se prevén aguaceros aislados sobre la comarca Emberá, el golfo de Panamá, las costas de Panamá Metro y Panamá Oeste, las cordilleras de Coclé, el sur de Los Santos, el norte y sur de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé. En el resto del territorio predominará un cielo parcialmente nublado.

Para la tarde, el meteorólogo del IMHPA explicó que el calentamiento diurno favorecerá aguaceros acompañados de tormentas de fuerte intensidad en Chiriquí, Veraguas, Darién y la comarca Emberá. También se esperan aguaceros aislados en Panamá Este, Panamá Norte, Panamá Oeste, el sector montañoso de Coclé y Herrera, además de lluvias dispersas en la comarca Ngäbe Buglé, Bocas del Toro y Colón.

En la noche persistirá la probabilidad de lluvias aisladas sobre la comarca Guna Yala, Panamá Este, las tierras bajas de Chiriquí y el golfo de Chiriquí, mientras que el resto del país permanecerá con abundante cobertura nubosa.

Vásquez indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 °C y 32 °C, con índices de radiación ultravioleta entre moderados y muy altos.

Asimismo, señaló que las condiciones marítimas serán favorables tanto en el Caribe como en el Pacífico.

El meteorólogo recordó que se mantiene vigente un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas generalizadas, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y tomar las precauciones necesarias en las zonas vulnerables.