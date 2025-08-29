ONGs atienden a más de 20 mil personas en situación de vulnerabilidad

Más de 20 mil personas en situación de vulnerabilidad se benefician de los programas y proyectos que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) respalda a través de 74 organizaciones no gubernamentales (ONGs) y patronatos, informó este viernes, 29 de agosto, la ministra del Mides Beatriz Carles.

La titular de la cartera social detalló que “la inversión anual destinada a estas instituciones asciende a B/. 4,523,157.00, recursos públicos que respaldan más de 80 iniciativas en áreas como niñez, personas mayores, salud, discapacidad, capacitación y atención alimentaria”.

Estos programas aportan soluciones reales a comunidades impactadas por la pobreza, la exclusión y la desigualdad.

Las declaraciones se dieron durante la conferencia “Normativas en la Gestión Social de los Patronatos y Organizaciones No Gubernamentales”, organizada por la Oficina Nacional de Administración de Subsidios Sociales (ONASS).

El encuentro reunió a más de 50 representantes de organizaciones beneficiarias con el propósito de reforzar su capacidad de gestión y el cumplimiento de los marcos legales que regulan el uso de los subsidios.

Durante la jornada se abordaron temas esenciales como la administración adecuada de fondos públicos, la transparencia en la ejecución de proyectos y las obligaciones tributarias de estas organizaciones. Estos conocimientos fortalecen la rendición de cuentas y garantizan que los beneficios sociales lleguen, de manera justa y sostenible, a quienes más los necesitan.

La ministra Carles destacó el papel fundamental de las ONGs y patronatos como aliados estratégicos del Estado en la promoción del desarrollo social, y reiteró el compromiso del Gobierno Nacional, liderado por el presidente José Raúl Mulino, de seguir perfeccionando los procesos de asignación y supervisión de subsidios para fortalecer la equidad y la transparencia.