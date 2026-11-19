Tres hombres fueron capturados durante la Operación Atila, desarrollada en el corregimiento de Las Mañanitas, por su presunta vinculación con un caso de tentativa de homicidio ocurrido el pasado 29 de marzo de 2026, en el sector de El Infiernito.

De acuerdo con información proporcionada por la Procuraduría General de la Nación, las aprehensiones se realizaron mediante diligencias de allanamiento en varias residencias del sector, en acciones coordinadas entre la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

Durante los operativos, los fiscales recabaron indicios relacionados con la investigación.

El hecho ocurrió cuando varios sujetos armados atacaron a un hombre que salía de una fiesta familiar acompañado de su sobrino y otros parientes. La víctima recibió cinco impactos de bala que pusieron en peligro su vida.

En las próximas horas, los tres aprehendidos serán presentados ante un Juez de Garantías, donde el Ministerio Público solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación de cargos y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.