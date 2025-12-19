Nacionales

Operación “Boca Chica”: Un aprehendido y armas incautadas en San Lorenzo, Chiriquí

ML | Parte de lo incautado.
Redacción Web
19 de diciembre de 2025

Este viernes, 19 de diciembre, en el marco de la Operación “Boca Chica”, en el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí, las autoridades lograron la aprehensión de un sujeto, a quien se le decomisó un arma de fuego tipo rifle junto con municiones, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Asimismo, en otro punto intervenido se incautó un arma de fuego tipo pistola, proveedores, municiones y bombas lacrimógenas, agregaron en el reporte policial.

El aprehendido y los indicios fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

