Operación Centurión deja 26 personas capturadas en Colón y Darién

Un total de 26 personas fueron capturadas durante la Operación Centurión, desarrollada en las provincias de Colón y Darién, como parte de las acciones contra distintos hechos delictivos.<br />La Policía Nacional informó que el operativo se realizó a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público.<br /><br />Entre los delitos que se investigan figuran casos relacionados con drogas, delitos contra la libertad e integridad sexual, estafa y tentativa de homicidio, entre otros.<br /><br />Durante las acciones también se decomisó un arma de fuego y municiones, además de recuperar tres reses que mantenían denuncias por hurto.