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Operación Centurión deja 26 personas capturadas en Colón y Darién

Operación Centurión deja 26 personas capturadas en Colón y Darién
ML | Una de las personas detenidas.
Redacción Web
02 de noviembre de 2026

Un total de 26 personas fueron capturadas durante la Operación Centurión, desarrollada en las provincias de Colón y Darién, como parte de las acciones contra distintos hechos delictivos.


La Policía Nacional informó que el operativo se realizó a través de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en coordinación con el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público.

Entre los delitos que se investigan figuran casos relacionados con drogas, delitos contra la libertad e integridad sexual, estafa y tentativa de homicidio, entre otros.

Durante las acciones también se decomisó un arma de fuego y municiones, además de recuperar tres reses que mantenían denuncias por hurto.

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