Operación Cerrojo deja importante decomiso de armas, celulares y drogas en cárceles panameñas

Como parte de la Operación Cerrojo y otras requisas realizadas recientemente en diversos centros penitenciarios del país, tras la fuga registrada en el centro penitenciario La Joyita, los estamentos de seguridad han logrado el decomiso preliminar de una considerable cantidad de artículos prohibidos dentro de las cárceles.

De acuerdo con los informes oficiales, durante los operativos se incautaron 24 armas de fuego, 132 municiones y cientos de armas punzocortantes que representaban un riesgo para la seguridad de los privados de libertad, custodios y visitantes.

Las autoridades también decomisaron 851 teléfonos celulares, 947 tarjetas SIM, 37 antenas WiFi, 293 cargadores y otros equipos utilizados para mantener comunicaciones no autorizadas desde el interior de los centros penitenciarios.

En materia de sustancias ilícitas, se confiscaron 701 sobres con presunta droga, además de 31 pesas digitales, equipos comúnmente utilizados para la dosificación y comercialización de sustancias prohibidas.

Entre otros artículos decomisados figuran 609 televisores, 475 abanicos, 185 tabacos y aproximadamente 5,450 objetos diversos, entre ellos collares, platinas, sartenes, planchas para cabello y máquinas para cortar cabello.

Durante las requisas, las autoridades también detectaron y decomisaron alrededor de 100 galones de bebida fermentada artesanal, cuya elaboración y consumo están prohibidos dentro de los centros penitenciarios.