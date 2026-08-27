Operación Cimiento Cero: Una aprehendida por presunto desvío de fondos de CONADES

Una mujer fue aprehendida este jueves 27 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por su presunta vinculación con un caso de peculado en perjuicio del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (CONADES), que habría ocasionado un perjuicio económico de B/.612,029.07.

La información fue dada a conocer por la Procuraduría General de la Nación, que indicó que la aprehensión se realizó como parte de la Operación Cimiento Cero, desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en un proyecto de interés social que contemplaba la construcción de 892 unidades sanitarias para beneficiar a comunidades de Macaracas, Guararé y Los Santos.

La aprehendida será puesta a disposición de un Tribunal de Garantías, donde los fiscales realizarán las solicitudes correspondientes dentro del proceso.