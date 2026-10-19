Operación Credenciales 2.0: 18 capturados por presunta venta de plazas docentes y falsificación de diplomas

La Policía Nacional y el Ministerio Público aprehendieron a 18 personas este lunes 19 de octubre, durante la Operación Credenciales 2.0, desarrollada en cinco provincias del país por una presunta red vinculada a la venta ilegal de plazas de trabajo en el Ministerio de Educación (MEDUCA) y la falsificación de diplomas.

El operativo incluyó más de 25 diligencias de allanamiento simultáneas en Panamá Oeste, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas y Los Santos.

Entre los aprehendidos figuran funcionarios administrativos, docentes, particulares y exdocentes del MEDUCA, presuntamente vinculados a investigaciones por falsificación de documentos, ejercicio ilegal de la profesión, corrupción de servidores públicos, delincuencia organizada y blanqueo de capitales.

Durante las diligencias, las autoridades recabaron diplomas, certificados y otros documentos que serán analizados como parte de las investigaciones.

Los aprehendidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.