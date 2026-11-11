Operación Escudo deja 17 capturados por presunto microtráfico en San Miguelito

Los operativos se realizaron en sectores como Torrijos Carter, Samaria, Mano de Piedra y Cerro Batea. Las investigaciones comenzaron en julio de 2026.

Un total de 17 personas fueron aprehendidas durante la Operación Escudo, desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional Antidrogas en distintos sectores de San Miguelito, por su presunta vinculación con la venta y posesión de drogas.

Las diligencias se llevaron a cabo en El Poderoso, Santa Marta, Torrijos Carter, Cerro Batea, Samaria, Mano de Piedra, Cerro Viento, El Crisol y Villa Lucre, entre otros puntos del distrito, donde las autoridades investigaban a un grupo presuntamente dedicado al microtráfico.

Durante los allanamientos se ubicaron presuntas sustancias ilícitas ocultas en dulces, drogas sintéticas, cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que serán incorporados a las investigaciones.

Según el Ministerio Público, los sospechosos presuntamente comercializaban drogas cerca de establecimientos comerciales, centros escolares y un centro comercial de San Miguelito. Las investigaciones comenzaron en julio de este año.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, encabezó la operación junto con las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas de San Miguelito y la Dirección Nacional Antidrogas.