Operación “Impacto Escolar” deja unos 30 aprehendidos por presunta venta de drogas cerca de escuelas

Unas 30 personas fueron aprehendidas durante la operación “Impacto Escolar”, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en coordinación con la Dirección Nacional Antidrogas (DNA) de la Policía Nacional y con apoyo logístico del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, las diligencias se realizaron de forma simultánea en varias provincias y estuvieron dirigidas contra personas presuntamente vinculadas con la venta de sustancias ilícitas en las proximidades de centros educativos.

La entidad informó que el operativo forma parte de las acciones para combatir el tráfico de drogas en las comunidades, especialmente en áreas cercanas a escuelas.

Los aprehendidos serán puestos a disposición de los jueces de garantías para las audiencias de legalización de la aprehensión, formulación de cargos y aplicación de las medidas cautelares que correspondan.