Operación Raíces: Desmantelan tres grupos delictivos dedicados al robo y hurto

Este miércoles, 8 de octubre, las autoridades desmantelaron tres grupos delictivos que operan en el distrito de Panamá, en la comisión de delitos contra el patrimonio económico en su modalidad de robo y hurtos, confirmaron de la Policía Nacional (PN).

Detallaron que, fueron 16 personas las capturadas, a través de la Operación Raíces, desarrollada por miembros de la PN y el Ministerio Público, tras allanamientos y registros efectuados en las provincias de Panamá y Chiriquí.

De los aprehendidos, seis hombres figuran dentro de una investigación tras un hecho robo agravado registrado en julio del presente año en una residencia. Asimismo, siete mujeres “cancheras” presuntamente vinculadas a denuncias e investigaciones por robo a personas y en farmacias del corregimiento de San Francisco y Bella Vista, según el reporte policial.

Mientras que tres personas relacionadas también a otras investigaciones criminales por delitos contra el patrimonio económico.

De la Policía informaron que “en los registros se decomisaron indicios tecnológicos como teléfonos celulares, que serán remitidos ante las instancias correspondientes”.