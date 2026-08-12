Operación Tamiz: Seis capturados por presunta corrupción y delitos contra la fe pública

Este miércoles, 12 de agosto, seis personas fueron aprehendidas durante la Operación Tamiz por su presunta vinculación con delitos de corrupción de servidores públicos y contra la fe pública, en perjuicio de la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), informaron del Ministerio Público.

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial.

Las autoridades indicaron que la investigación busca esclarecer la presunta comisión de estos delitos y determinar las responsabilidades correspondientes.