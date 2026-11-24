Un total de 11 personas fueron aprehendidas este martes 24 de noviembre durante la Operación Acero, desarrollada mediante allanamientos simultáneos en distintos puntos del distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de pandillerismo. Entre los detenidos figura quien sería el supuesto cabecilla del grupo criminal.

De acuerdo con información divulgada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), el operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron armas de fuego y presuntas sustancias ilícitas, como parte de los indicios recabados en la investigación, iniciada en 2025 por la presunta operación de una organización criminal en los corregimientos de Belisario Porras y Arnulfo Arias Madrid.

Según las investigaciones, el grupo estaría vinculado con diversos delitos, entre ellos homicidios, robos, hurtos, extorsiones, desalojos, lesiones personales, balaceras y posesión ilícita de armas de fuego.

La PGN informó que los aprehendidos serán presentados ante un Juzgado de Garantías, donde la Fiscalía solicitará la legalización de las aprehensiones, la formulación de imputación y la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.