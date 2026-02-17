Operativo de Carnaval 2026 deja 1,186 aprehendidos

Durante el operativo de seguridad desarrollado en el marco del Carnaval 2026, las autoridades reportaron la aprehensión de 1,186 personas. Del total, 603 fueron detenidas por oficio, 441 por faltas administrativas, 76 por casos en flagrancia y 66 por delitos vinculados al microtráfico.

Como parte de las acciones policiales, se ejecutaron 181 diligencias de allanamiento, se decomisaron 15 armas de fuego y 14 paquetes de presunta droga, y se recuperaron tres vehículos reportados como robados.

En materia de tránsito, las autoridades registraron el desplazamiento de 144,286 vehículos hacia el interior del país durante el periodo festivo. Además, se emitieron 7,037 boletas por diversas infracciones. Entre las más relevantes figuran: 1,573 por exceso de velocidad, 292 por luces inadecuadas, 168 por conducir con licencia vencida, 420 por embriaguez comprobada y 146 por manejar con aliento alcohólico.

El informe también detalla que 839 vehículos fueron removidos por grúas debido a incumplimientos a la normativa vial.