Operativo del Carnaval asegura el orden y la seguridad en Panamá

Durante el Carnaval 2026, la Policía Nacional desplegó un operativo masivo que permitió mantener el orden y la seguridad en todo el país, según un informe de la institución.

Hasta ayer, se habían registrado 927 aprehensiones, de las cuales 473 fueron por órdenes de oficio, 322 por faltas administrativas, 74 en flagrancia y 58 relacionadas con microtráfico.

Además, se realizaron 169 diligencias de allanamiento, se decomisaron 12 armas de fuego y 14 paquetes de droga, y se recuperaron varios vehículos, según informó la Policía.

En materia de tránsito, se contabilizó un total de 131,592 vehículos desplazándose hacia el interior del país, y se emitieron 4,595 boletas por diversas infracciones.

Entre las faltas más frecuentes destacan 1,163 por exceso de velocidad, 291 por embriaguez comprobada, 214 por luces inadecuadas, 131 por licencias vencidas y 90 por conducir con aliento alcohólico. Además, 617 vehículos fueron removidos por grúas debido a infracciones diversas.

Operativo Guardianes

Los Bomberos de Panamá, hasta ayer a las 5:00 p.m., atendieron 508 emergencias con un pie de fuerza de 1,286 unidades durante su Operativo Guardianes 2026. Estas intervenciones incluyen control de abejas, accidentes de tránsito, incendios de masa vegetal, incendios estructurales y vehiculares, así como otros recursos operativos destinados a la protección de la población.

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMER) atendió 55 casos prehospitalarios, mientras que la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Inspección (DINASEPI) realizó 3,547 inspecciones, verificando 361 tarimas, 131 carros alegóricos, 1,978 puestos de venta, 756 cisternas y 166 generadores eléctricos,