Operativo Guardianes: 390 emergencias atendidas durante carnavales

En el informe vespertino del Operativo Guardianes 2026, las autoridades informaron que, del 13 al 16 de febrero de 2026, se atendieron 390 emergencias en todo el territorio nacional.

Los datos recabados hasta las 5:00 p. m. de este lunes, detallan que, a través de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), se reportaron: 98 controles de abejas, 46 accidentes de tránsito, 94 incendios de masa vegetal (IMAVE), cinco incendios estructurales y seis incendios vehiculares.

En cuanto a las atenciones médicas de emergencia y rescate, se registraron 42 asistencias prehospitalarias, asegurando la estabilización y el traslado de los pacientes a centros hospitalarios.

Por su parte, miembros de la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizaron 2,653 inspecciones en sitios de concentración masiva para verificar las condiciones de seguridad. En total, se revisaron 258 tarimas, 100 carros alegóricos, 1,504 puestos de venta, 553 cisternas y 120 generadores eléctricos.

El operativo contó con un despliegue de 1,286 unidades operativas y la activación de 171 equipos de emergencia, fortaleciendo la cobertura de seguridad a nivel nacional.