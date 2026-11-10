Operativos policiales dejan 160 capturados y tres armas decomisadas

Un total de 160 personas fueron capturadas por unidades de la Policía Nacional (PN) durante las últimas 24 horas, como parte del Plan Firmeza.

Se detalló que, de estas 118 tenían órdenes de captura, 26 fueron retenidas por faltas administrativas, 10 fueron sorprendidas en flagrancia y seis estarían vinculadas a casos de microtráfico.

Durante el mismo periodo, las unidades policiales realizaron 43 diligencias de allanamiento, decomisaron tres armas de fuego y recuperaron cuatro vehículos y un semoviente.

En materia de tránsito, se impusieron 1,204 boletas por distintas infracciones. Entre las principales figuran 352 por exceso de velocidad, 27 por luces no adecuadas, 17 por hablar por teléfono celular mientras se conduce, 18 por licencia vencida y 16 por embriaguez comprobada.

Además, 93 vehículos fueron remolcados con grúa por diversas causas.