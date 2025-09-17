OPS trasladará su sede a Panamá, anunció Boyd Galindo

ML | Un traslado de B/.28.8 millones fue aprobado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, al Ministerio de Salud (Minsa), para la compra de equipos, materiales e insumos médicos y hospitalarios.

La solicitud fue sustentada por el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd Galindo, quien anunció ante los diputados que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) trasladará su sede a Panamá, incluyendo a sus equipos, ante la situación que enfrenta el organismo en Estados Unidos. Para que esto se concrete, el presidente de la República, José Raúl Mulino, firmará un acuerdo la próxima semana, adelantó Boyd Galindo.

Por otro lado, el ministro informó que existen cerca de $40 millones (desde 2014) en deudas de prima de antigüedad, y que este año en el presupuesto no se ha contemplado cubrir parte de este gasto.