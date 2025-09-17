Ministro de Salud acompañará al presidente Mulino en gira a Nueva York

“Con mucho gusto acudiré a la citación en la Asamblea Nacional una vez regrese de la gira de trabajo que realizará el presidente de la República, José Raúl Mulino, ante las Naciones Unidas (ONU)”, expresó el ministro de Salud Fernando Boyd Galindo.

El ministro de Salud estaba citado para este miércoles, 17 de septiembre, ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Boyd explicó que “la próxima semana acompañará al presidente Mulino a Estados Unidos, donde se firmarán importantes convenios internacionales y se sostendrán reuniones con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

Boyd Galindo reiteró su total disposición para atender las inquietudes de los diputados: “Con mucho gusto responderé el cuestionario que me han enviado, porque no tengo nada que ocultar. Justamente ayer estuve por más de 12 horas en la Comisión de Presupuesto, respondiendo preguntas no solo de sus miembros, sino también de otros diputados presentes”, expresó.