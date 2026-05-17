Ordenan detención provisional para sexto implicado en homicidio en Chitré

La Procuraduría General de la Nación a través de su Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Herrera logró que se ordenara la medida cautelar de detención provisional para un hombre, imputado como presunto autor de los delitos de homicidio y asociación ilícita, informaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo con el MP “durante la audiencia de control, la fiscalía presentó los elementos de convicción que vinculan directamente al sospechoso con el delito, logrando que el juez de garantías legalizara su aprehensión y diera por presentada la formulación de cargos”.

Este nuevo imputado se convierte en la sexta persona aprehendida y puesta a órdenes de las autoridades por las investigaciones que adelanta la Procuraduría General de la Nación, tras el hecho registrado el pasado 11 de marzo de 2026, en el distrito de Chitré.