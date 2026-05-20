Panamá activa alerta preventiva por ébola y refuerza controles en aeropuertos y fronteras

Panamá encendió sus protocolos de vigilancia epidemiológica ante las alertas internacionales por casos de ébola reportados en otros países, mientras el Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que, hasta la fecha, no existen contagios confirmados dentro del territorio nacional.

La advertencia oficial llega en medio de la preocupación mundial por nuevos eventos relacionados con el virus, considerado una de las enfermedades más letales del planeta. Frente a este escenario, las autoridades panameñas anunciaron el fortalecimiento inmediato de controles sanitarios en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

“El sistema nacional de salud se mantiene en estado de vigilancia y preparación permanente”, señaló el Minsa en un comunicado difundido este martes.

Entre las acciones implementadas destacan el monitoreo de viajeros procedentes de zonas con transmisión activa, la notificación inmediata de casos sospechosos y el refuerzo de la capacidad de respuesta rápida en hospitales públicos y privados.

Además, el Gobierno informó que el personal médico está siendo capacitado continuamente en protocolos de bioseguridad, aislamiento y manejo clínico ante posibles emergencias sanitarias.

Aunque las autoridades recalcaron que el riesgo actual para la población panameña es bajo, insistieron en que el país no bajará la guardia. La institución también pidió a la ciudadanía evitar compartir información falsa o alarmista y seguir únicamente los canales oficiales.

El comunicado recomienda acudir de inmediato a los servicios de salud en caso de presentar síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes recientes de viaje o exposición de riesgo.

Recomendaciones del Minsa a la ciudadanía

Las personas que viajen mantenerse informadas sobre las alertas sanitarias internacionales y seguir las recomendaciones oficiales vigentes.

Mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.

Evitar difundir información no verificada.

Acudir oportunamente a los servicios de salud en caso de presentar síntomas y antecedentes de viaje o exposición de riesgo.

Mantener las medidas generales de higiene y prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.