Panamá agradece “solidaridad” de EEUU y otros países por conflicto con China por el Canal

El gobierno panameño agradeció este miércoles el apoyo recibido en su disputa con China por el Canal de Panamá por parte de un grupo de países encabezados por Estados Unidos, que calificó las acciones de Pekín como una “amenaza para todos”.

En febrero pasado, Panamá tomó control de dos puertos del canal que antes eran operados por un conglomerado con sede en Hong Kong en este paso crucial para el comercio mundial, tras una decisión de la Corte Suprema en enero.

Washington, que ya se había pronunciado con firmeza sobre este asunto, lideró una declaración conjunta de países de la región, en su mayoría con gobiernos de derecha: Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Las acciones de China “son un intento flagrante de politizar el comercio marítimo e infringen la soberanía de las naciones de nuestro hemisferio”, señaló un comunicado difundido por el Departamento de Estado de Estados Unidos el martes.

“Cualquier intento de socavar la soberanía de Panamá es una amenaza contra todos nosotros”, agregó la nota.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, agradeció este miércoles la “solidaridad de países amigos” en la disputa. “No deseamos polémicas ya que valoramos las relaciones respetuosas con todas las naciones”, agregó.

Consultado el miércoles, Lin Jian, un portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, denunció ante la prensa las declaraciones según él “totalmente infundadas” de Esatados Unidos.

“¿Quién codicia el canal de Panamá y trata de convertir esta vía navegable internacional, que debería ser neutral en todo momento, en su propio canal privado? ¿Y quién desprecia la soberanía de los países de la región? Creo que la respuesta está clara”, dijo refiriéndose a Washington.

Estados Unidos, “con una hipocresía desconcertante, siembra rumores y calumnia a diestro y siniestro”, agregó el portavoz, que pidió a los países firmantes de la declaración a “no dejarse cegar o utilizar por fuerzas malévolas”.

El mes pasado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció a China por la supuesta retención de dos barcos de bandera panameña en retaliación por la sentencia de la Corte.

China amenazó a Panamá con represalias pero negó la detención de los barcos, y dijo que los comentarios de Washington fueron “infundados”.

Trump regresó al poder el año pasado y prometió recuperar el control estadounidense del Canal de Panamá.