Panamá analiza estrategias para avanzar hacia una eventual membresía en la OCDE

El viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, sostuvo reuniones de trabajo con funcionarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para intercambiar recomendaciones sobre el proceso de acercamiento de Panamá hacia una eventual membresía en ese organismo internacional.

Durante los encuentros, el viceministro se reunió con Tatyana Teplova, jefa de la División de Alianzas Globales, Inclusión y Justicia y consejera senior de Género, Justicia e Inclusión en la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, así como con Marta Encinas-Martín, asesora senior para América Latina y embajadora de Género en Educación de la misma institución.

Ambas funcionarias destacaron el interés mostrado por Panamá en fortalecer su participación en las instancias de la OCDE y subrayaron la importancia de mantener una presencia activa en comités y foros del organismo. Coincidieron en que el proceso de integración requiere ampliar la participación del país en diversos espacios de diálogo y cooperación dentro de la organización.

En la reunión con Teplova se abordó particularmente la relevancia de incrementar la participación de Panamá en los comités de la OCDE, considerados el núcleo del trabajo de la entidad. En estos espacios, los países intercambian experiencias, presentan buenas prácticas y fortalecen la confianza entre los Estados miembros.

La funcionaria también recomendó que Panamá mantenga una participación activa en foros internacionales vinculados con gobernanza pública, integridad, justicia y fortalecimiento institucional, con el objetivo de demostrar su compromiso con los estándares promovidos por la organización.

En el ámbito de educación y políticas públicas basadas en evidencia, Encinas-Martín destacó la importancia de participar en programas de medición y análisis comparativo como el Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC), que permite generar datos comparables entre países y contribuir a la formulación de políticas públicas informadas.

Asimismo, mencionó la conveniencia de avanzar en iniciativas relacionadas con estadísticas, innovación y revisiones de inversión, mecanismos que suelen acompañar los procesos de acercamiento a la OCDE.

Por su parte, Guevara Mann reiteró que la aspiración de Panamá de integrarse a la OCDE constituye un objetivo impulsado por el presidente José Raúl Mulino. Señaló que el proceso requiere una planificación estratégica que permita optimizar los recursos disponibles y demostrar avances concretos en la adopción de estándares internacionales.