Panamá asume la presidencia de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

Este miércoles, 10 de septiembre, Panamá asumió la presidencia del Consejo de ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), en el marco de la reunión del organismo regional correspondiente al segundo semestre de 2025, que se celebra esta semana en Panamá.

La CCAD, órgano especializado en materia ambiental del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), está integrada por los ministerios de ambiente de Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y constituye la principal plataforma de coordinación de políticas ambientales regionales.

Durante la sesión del Consejo, los ministros de ambiente de los países del SICA abordarán avances y desafíos de iniciativas ambientales regionales clave, e hicieron un llamado urgente a detener la deforestación en la región; restauración de nuestros ecosistemas; proteger los manglares, costas y océanos.

Además, se coordinó una posición conjunta de la región centroamericana y caribeña para la próxima COP30 sobre Cambio Climático, que se celebrará en noviembre en Brasil.

El ministro Juan Carlos Navarro dio la bienvenida a sus homólogos y destacó la relevancia del encuentro.

“En nombre del presidente José Raúl Mulino, les doy la bienvenida a Panamá en un momento crucial para la región. Ni la deforestación, ni la contaminación, ni la crisis climática reconocen fronteras, y solo mediante la cooperación entre nuestros países podemos avanzar hacia soluciones sostenibles. Como Presidencia Pro Tempore de la CCAD, Panamá está comprometida en lograr consensos, fortalecer la acción regional y llegar con una voz unificada a la COP30, para exigir justicia climática y más financiamiento para la adaptación y restauración de nuestros ecosistemas”, manifestó.

Asimismo, Navarro subrayó el valor del Congreso técnico y político. “Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades nacionales y avanzar juntos en la restauración forestal y la conservación de la biodiversidad, elementos clave para la resiliencia de nuestras comunidades ante el cambio climático”, expresó.

Para clausurar esta reunión de alto nivel, los ministros de Centroamérica y la República Dominicana, participarán en el 3er Congreso Regional de la CCAD y el 3er Congreso Nacional de Restauración Forestal y de la Biodiversidad, que se realiza actualmente en paralelo en la ciudad de Panamá, organizados conjuntamente por el Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAMBIENTE) y la CCAD.