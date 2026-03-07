Panamá celebra el Día Nacional de los Felinos Silvestres con avances en su conservación

Cada primer sábado de marzo, Panamá conmemora el Día Nacional de los Felinos Silvestres para resaltar el papel de estas especies como reguladores vitales de los ecosistemas.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), el país alberga seis especies: jaguar, puma, ocelote, tigrillo, yaguarundí y oncilla. Actualmente, todas enfrentan amenazas debido a la pérdida de su hábitat, la fragmentación del paisaje y el conflicto con actividades humanas.

La Clínica de Vida Silvestre de MiAmbiente ha reportado un incremento en la recepción de ejemplares afectados. Lissette Trejos, coordinadora de la clínica, detalló que han atendido yaguarundíes, ocelotes, tigrillos y crías de puma, además de un jaguar que lamentablemente falleció tras ser atropellado. Estas cifras evidencian los crecientes desafíos de coexistencia entre la fauna y las zonas productivas.

El conflicto con la ganadería sigue siendo un factor de riesgo crítico, especialmente para el jaguar. Sin embargo, en regiones como Darién y Coclé, las comunidades están adoptando medidas para reducir incidentes. Ricardo Moreno, presidente de la Fundación Yaguará Panamá, destaca que “la conservación es más efectiva cuando se construye desde el territorio”, consolidando modelos donde proteger al felino fortalece también la sostenibilidad rural.

En un esfuerzo científico sin precedentes, el primer Censo Nacional del Jaguar reveló datos esperanzadores en su fase inicial. El estudio, que cubrió el 38 % del territorio nacional mediante el uso de 794 cámaras trampa, estimó una población de 270 jaguares en la zona oriental. Este monitoreo contó con la participación de más de 500 personas, entre especialistas y guardaparques.

Para el presente año 2026, las autoridades tienen previsto iniciar la segunda fase de este censo en la región centro-occidental. Este proyecto, apoyado por el Fideicomiso de Agua, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, permitirá ampliar el alcance de la investigación y fortalecer la base científica necesaria para proteger los corredores biológicos en todo el país.

Erick Núñez, jefe de Biodiversidad de MiAmbiente, señaló que el país avanza en una agenda integral que incluye el monitoreo de poblaciones y la promoción de prácticas ganaderas sostenibles. Según Núñez, “el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas” es clave para reducir los encuentros negativos entre humanos y grandes felinos en paisajes prioritarios.

Uno de los proyectos más ambiciosos en cartera es la creación del primer Centro para la Conservación e Investigación de Felinos Silvestres de Panamá. Esta instalación se enfocará en procesos de rehabilitación, preliberación y reintroducción de animales afectados por actividades humanas, cerrando una brecha histórica en el manejo especializado de estas especies bajo criterios científicos.

La protección de estos depredadores está respaldada legalmente por el Decreto Ejecutivo N.° 12 de 2018. El objetivo final de estas iniciativas es garantizar que los seis felinos de Panamá continúen cumpliendo su función ecológica, promoviendo una cultura de respeto donde las comunidades rurales sean las principales protagonistas de su supervivencia.