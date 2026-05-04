Panamá condecora a representante de la OEA con la Orden José de Fábrega

El Órgano Ejecutivo de Panamá otorgó la condecoración de la Orden General José de Fábrega en el Grado de Gran Cruz a Rubén Farge, en reconocimiento a su gestión diplomática y su aporte a la democracia.

La distinción fue entregada durante un acto encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, quien destacó la trayectoria del diplomático. “Hay diplomáticos que representan organizaciones o países, pero hay unos pocos que se convierten en guardianes silenciosos de la democracia. Usted, embajador Farge, pertenece a esa categoría”, afirmó.

El canciller señaló que el reconocimiento responde “no solo a su brillante trayectoria diplomática, sino a algo aún más valioso: Su integridad como ser humano”, y agregó que su labor en Panamá “fortaleció la relación con la OEA, consolidó la cooperación institucional y acompañó procesos fundamentales para nuestra democracia”.

También recordó su actuación en momentos complejos. “Panamá no olvida que, en momentos críticos, usted se mantuvo firme en sus principios, en el derecho y en la democracia”, expresó.

Por su parte, Farge agradeció la distinción y resaltó el apoyo recibido durante su misión. “Siempre encontré en la Cancillería profesionalismo, generosidad y camaradería. Son cosas que nunca voy a olvidar”, dijo.

El diplomático destacó además el papel del país en la región. “Panamá ha sido un defensor inquebrantable de la democracia, sin ambigüedades, promoviendo la libertad de expresión, elecciones transparentes y la independencia de los poderes del Estado”, sostuvo.

Finalmente, expresó su vínculo con el país. “Panamá nos ha acogido con tanta calidez que siempre vamos a volver. Lo llevo en el corazón”, concluyó.

El acto contó con la presencia del viceministro Carlos Guevara Mann, miembros del cuerpo diplomático e invitados.