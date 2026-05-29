Panamá condena ataque en estación ferroviaria de Winterthur, Suiza

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, condenó el ataque ocurrido en la estación ferroviaria de Winterthur, en la Confederación Suiza, el cual dejó varias personas heridas y generó consternación entre la población local.

Mediante un comunicado, expresaron si rechazo "absoluto" a todo acto de violencia y terrorismo que atente contra la vida, la seguridad y la convivencia pacífica entre las naciones. Asimismo, la institución manifestó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno suizo en medio de la situación.

El pronunciamiento también incluyó mensajes de condolencias y deseos de pronta recuperación para las personas afectadas por el ataque, así como expresiones de acompañamiento a sus familiares.

El Gobierno panameño reiteró su compromiso con la paz, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional en la lucha contra todas las formas de extremismo y terrorismo.

La ciudad de Winterthur, donde ocurrió el incidente, se ubica en el cantón de Zúrich, al norte del país europeo.